Во Львове горят склады

Вчера, 20:25

Площадь возгорания составляет около 400 кв. м.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

В Лычаковском районе Львова по ул.Гайдучка,1 горят склады, сообщает Львовский городской совет.

Как сообщила во вторник, 27 февраля, пресс-служба горсовета, информация о пожаре поступило около 17:30. Площадь возгорания составляет около 400 кв. м.

На место направлены подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидируют пожар.

О причине возгорания и потерпевших не сообщают.

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Как сообщалось, во Львове на ул. Шафарика в девятиэтажном жилом доме горела лифтовая шахта. Пожар начался 26 февраля около 23:40. Пожар ликвидировали примерно  через 20 минут после сигнала о возгорании. Причина возникновения пламени устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 27 февраля в Ужгороде горел офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" или "KMKSZ". 

"В 3 часа утра поступило сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной. По данному факту открыто уголовное производство (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах)", – сообщает полиция Закарпатья.

Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.
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"Сегодня"

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