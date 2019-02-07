Во Львове хоронили бойца Николая Рудника, погибшего на Донбассе
Житель Каменка-Бугского района пошел на войну добровольцем, после чего пережил три операции в военном госпитале
Во Львове сегодня, 7 февраля, прощались с военнослужащим Николаем Рудником, погибшим на Донбассе.
"Похоронные богослужения состоялись в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Попрощаться с воином АТО пришли родные, друзья, собратья, представители власти, общественных и волонтерских организаций. Похоронили Николая Рудника на Личакивском кладбище", – сообщают в ЛОГА.
Житель Каменка-Бугского района Николай Рудник пошел на войну добровольцем, после чего пережил три операции в военном госпитале во Львове. Затем, вернулся в зону проведения операции объединенных сил. Был членом Конгресса украинских националистов и председателем Каменка-Бугской районной ассоциации инвалидов.
Николай Рудник погиб 4 февраля во зоне проведении Операции объединенных сил в Донбассе на 53 году жизни.
Напомним, вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.
Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.
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