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Во Львове хоронили бойца Николая Рудника, погибшего на Донбассе

Сегодня, 18:53

Житель Каменка-Бугского района пошел на войну добровольцем, после чего пережил три операции в военном госпитале

Фото: ЛГС
Во Львове хоронили бойца Николая Рудника, погибшего на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c61/1be/5c5c611be1e11.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c61/1be/5c5c611be1e11.jpg Запад Житель Каменка-Бугского района пошел на войну добровольцем, после чего пережил три операции в военном госпитале

Во Львове сегодня, 7 февраля, прощались с военнослужащим Николаем Рудником, погибшим на Донбассе.

"Похоронные богослужения состоялись в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Попрощаться с воином АТО пришли родные, друзья, собратья, представители власти, общественных и волонтерских организаций. Похоронили Николая Рудника на Личакивском кладбище", – сообщают в ЛОГА.

Житель Каменка-Бугского района Николай Рудник пошел на войну добровольцем, после чего пережил три операции в военном госпитале во Львове. Затем, вернулся в зону проведения операции объединенных сил. Был членом Конгресса украинских националистов и председателем Каменка-Бугской районной ассоциации инвалидов.

Николай Рудник погиб 4 февраля во зоне проведении Операции объединенных сил в Донбассе на 53 году жизни.

Напомним, вследствие обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил ранения. Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

Ранее мы писали, что в Днепровском военном госпитале от полученных ранений во время обстрела в районе населенного пункта Зайцево Донецкой области умер Юрий Довганык. Недавно ему исполнилось 47 лет.

Ранее во Львовском госпитале скончался боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей Горбач. У бойца врачи обнаружили инсульт, он долгое время был в реанимации.

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Тег погиб, львовская область, боец , военнослужащий

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