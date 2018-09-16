Во Львове и области закрыли десять нелегальных АЗС

Во время обысков изъяли горюче-смазочные материалы общей стоимостью около миллиона гривен

С начала сентября в рамках расследования уголовного производства по факту приобретения, хранения и реализации нефтепродуктов неустановленными лицами на территории Львова и области соответствующие службы провели 10 обысков и обнаружили нелегальные АЗС.

"По одному обыску провели в Львове, а также в Радеховском, Бугском и Мостисском районах, и по три обыска – в Жовковском и Дрогобычском районах. Во время обысков разоблачили 10 нелегальных автозаправочных станций. Их деятельность прекратили, также изъяли специализированное оборудование и горюче-смазочные материалы в количестве около 32,5 тыс. литров общей стоимостью 910 тыс. гривен", – сообщают в ЛОГА.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия. К проведению расследования привлекались следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС во Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры и совместно с оперативным подразделением СБУ.

Злоумышленникам отныне грозит наказание в виде штрафов, ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы до восьми лет.

Напомним, недавно в одном из райцентров Ровенской области разоблачили автозаправочную станцию, где велась розничная торговля ГСМ без разрешительных документов. Было изъято более 7 тысяч литров дизельного топлива на сумму 155 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области полицейские изъяли крупную партию фальсифицированных лекарств и оборудования.