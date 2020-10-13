Во Львове игрушка чуть не убила трехлетнего ребенка

Игрушка чуть не убила ребенка во Львове. Медики едва спасли трехлетнего мальчика, который проглотил магнитные шарики от популярного конструктора. В больницу ребенка доставили в крайне тяжелом состоянии – с подозрением на перитонит. Но во время операции в кишечнике обнаружили цветные магниты. Они продырявили тонкую и слепую кишки – пораженные участки медикам пришлось удалить. Сейчас состояние мальчика удовлетворительное.

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Врачи предостерегают от покупок таких магнитных игрушек дошкольникам, несмотря на то что они якобы предназначены детям с трех лет. А если вы заподозрили, что малыш проглотил магнит, необходимо немедленно ехать в больницу и делать рентген или УЗИ.

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"Если это рентгенконтрастное тело – его видно на рентгене. Иногда нерентгенконтрастное тело видно на ультразвуке. А бывают какие-то детальки мелкие, пластмассовые, которые не видны никак, но этот ребенок требует определенных рекомендаций и наблюдения врача", – объясняет ургентный хирург Львовской городской детской больницы Галина Радченко.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о случаях, когда маленькие дети глотали пазлы, магниты и даже бриллианты. Среди других предметов, которые может проглотить ребенок, – монеты, булавки, пуговицы, кулоны, значки. Чаще всего инородные тела убираются из гортанной полости с помощью специальных инструментов.

Также мы писали, что необходимо делать, если ребенок проглотил или засунул себе в нос предмет.

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