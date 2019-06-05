Во Львове иностранец с ножом напал на стоматолога в его кабинете

Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы

Во Львовской области задержан злоумышленник, который нанес ножевые ранения врачу-стоматологу, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

Инцидент произошел в Городецком районе около 11 часов. Неизвестный мужчина совершил нападение на врача в стоматологическом кабинете. По заключению следственно-оперативной группы нападавшим оказался 65-летний иностранец, проживающий в одном из сел района.

По данному факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины. Статья предусматривает наказание – от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Вскоре суд изберет меру пресечения.

Напомним, под Киевом женщина ударила ножом мужчину и получила восемь лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали 15-летнего подростка, который нанес ножевые ранения своей матери и бабушке. Их госпитализировали со множественными ранениями головы и тела.

Тем временем, в результате поножовщины в японском парке пострадали минимум 19 человек. По предварительным данным полиции, нападавший нанес себе ранение в шею.

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