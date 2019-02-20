Во Львове исчезла 15-летняя лицеистка
Девочка вышла из дома вчера утром и до сих пор о ней ничего не слышно
Во Львове полицейские устанавливают местонахождение несовершеннолетней лицеистки.
"Сегодня, 20 февраля, в полицию обратилась 41-летняя львовянка, которая сообщила, что вчера утром ее 15-летняя дочь, Иваночко Виктория Игоревна, ушла в лицей на учебу и домой не вернулась", – сообщают в полиции.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета: кожаная куртка, черные джинсы, белые кроссовки, имела при себе рюкзак черного цвета.
Просьба от полиции ко всем, кто владеет информацией о ее местонахождении, срочно позвонить на оперативную линию 102.
Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.
Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.
Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.
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