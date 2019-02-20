Во Львове исчезла 15-летняя лицеистка

Девочка вышла из дома вчера утром и до сих пор о ней ничего не слышно

Иваночко Виктория. Фото: Нацполиция

Во Львове исчезла 15-летняя лицеистка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d25/6cf/5c6d256cf2221.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d25/6cf/5c6d256cf2221.png 2019-02-20T12:01:00+02:00 Запад Девочка вышла из дома вчера утром и до сих пор о ней ничего не слышно

Во Львове полицейские устанавливают местонахождение несовершеннолетней лицеистки.

"Сегодня, 20 февраля, в полицию обратилась 41-летняя львовянка, которая сообщила, что вчера утром ее 15-летняя дочь, Иваночко Виктория Игоревна, ушла в лицей на учебу и домой не вернулась", – сообщают в полиции.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные. Была одета: кожаная куртка, черные джинсы, белые кроссовки, имела при себе рюкзак черного цвета.

Просьба от полиции ко всем, кто владеет информацией о ее местонахождении, срочно позвонить на оперативную линию 102.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

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