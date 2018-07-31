Во Львове ищут пропавшую девочку-подростка

Пару дней назад школьница вышла из дома и не вернулась

Во Львове ушла из дома и не вернулась 13-летняя девочка. Полиция Львова взялась за поиски подростка и просит сообщить любую информацию о ее возможном местонахождении.

"30 июля в полицию с заявлением об исчезновении своей дочери обратилась 32-летняя жительница Городокского района. Женщина сообщила, что ее дочь ушла из дома 28 июля и до сих пор не вернулась, местонахождение ее неизвестно", – сообщают в полиции.



Приметы девочки: рост 165 см, среднего телосложения, волосы длинные светлые, глаза темные. Была одета в темного цвета юбку и светлую блузку и белые босоножки.

Напомним, не так давно в Киеве пропал 15-летний подросток.

Ранее мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков: рассылают смс, а информацию об исчезнувших публикуют в соцсетях.

Кроме того, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

По статистике, ежедневно в Украине полицейские принимают около двух десятков заявлений об исчезновении несовершеннолетних. К счастью, около 90% пропавших несовершеннолетних удается найти в первые сутки после исчезновения