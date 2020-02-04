Во Львове ищут собаку, которая искусала 10 человек: приметы

Пес ухоженный и не похож на уличного

Фото: pixabay.com

Во Львове собака уже второй год нападает на людей. Только в конце января пес покусал около десяти горожан. Животное разыскивают, сообщает ЛКП "Лев" в Facebook.

Нападает собака в районе улицы Пекарской, Мечникова, Винникивского рынка, Лычаковского кладбища. На "охоту" она выходит дважды в год, на недели-две. В предприятии подозревают, что после прогулки пес возвращается домой.

"В связи с тем, что животное появляется на улице с утра до 8:00 или поздно вечером после 21 часа, а в течение дня его нет, системное, ежедневное патрулирование этих территорий вместе с пострадавшими не приносят результата", – сообщили в КП.

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Отметим, что ни один из пострадавших не смог сделать фото пса, так как он быстро подбегает, кусает и сразу же убегает. Но известны приметы собаки: она среднего размера и рыжего окраса. Пострадавшие говорят, что пес ухоженный и не похож на уличного.

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Работники предприятия просят неравнодушных помочь с поиском собаки или его хозяев. Всех, кто видел в районе указанных улиц похожего собаку, призывают позвонить по телефону: 068-53-54-545.

Ранее мы писали, что в Ивано-Франковской области лабрадор "усыновил" бездомного щенка. Малыша посреди зимы выбросили в канаву рядом с домом, где живут хозяева трехлетнего пса Лео.

Также новости "Сегодня" сообщали о том, как пес спас от смерти пятерых осиротевших котят.

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