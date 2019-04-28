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Во Львове искали взрывчатку в семи храмах

28 апреля, 20:24

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.

Сегодня, 28 апреля, около 15.30 на электронный ящик полиции поступило сообщение от анонима о том, что заминированы церкви во Львове. Правоохранители обследовали семь храмов и прилегающие к ним территории - взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщает пресс-служба ГУ НП во Львовской области.

"Правоохранители обследовали церковь святого Андрея Первозванного, храм Преображения Господня, церковь Святой Троицы, храм Святого Андрея и Иосафата, церковь святого Андрея, церковь святых апостолов Петра и Павла и гарнизонную церковь святых апостолов Петра и Павла", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на местах работали следственно-оперативные группы, эксперты – взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб. Правоохранители обследовали культовые сооружения и прилегающие к ним территории. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.

"Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – сообщили в пресс-службе.

Ранее Харьков и другие крупные города Украины накрыла настоящая волна "минирований" – полицейские принимали десятки звонков ежедневно. Позже первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что копы подозревают – за "минированием" различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР".


Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.

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Тег церковь, Львов, заминирование, минирование, аноним

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