Во Львове из-за коронавируса госпитализировали семью с двумя детьми

Во Львове, где ранее решили не смягчать карантинные ограничения, из-за коронавируса госпитализировали целую семью – мать, отца и двоих детей.

У родителей ПЦР-тесты подтвердили наличие инфекции, у их сыновей – трех и 12 лет – диагностировали пневмонию, результатов тестирования мальчиков еще ожидают, сообщает zaxid.net.

По данным издания, самое тяжелое течение у матери – ее положили во Львовскую областную инфекционную больницу, а дети с отцом находятся в областной детской больнице.

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"Состояние отца – средней тяжести, потому он вместе с детьми находится в ОХМАТДЕТе", - заявила директор медучреждения Александра Бурда.

По словам медика, мальчиков в больницу доставили 24 мая.

"У обоих детей диагностировали пневмонию, взяли биоматериал на ПЦР-исследования и ожидаем результатов. У трехлетнего мальчика заболевание протекает сложнее, у старшего – легче", - добавила Бурда.

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Также стало известно, что 42-летний отец семейства заболел первым: 4 мая он почувствовал недомогание – у мужчины внезапно сильно повысилась температура. Через пять дней, 9 мая, с температурой слегла его жена. 11 мая они прошли ПЦР-тесты, их результаты оказались позитивны. Позже заболели и дети.

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По словам отца, он заразился, скорее всего, на работе, где уже были случаи коронавируса среди сотрудников. В то же время, где именно он работает, мужчина говорить отказался.

Напомним, что с 22 мая в Украине стартовал очередной этап ослаблений карантина, однако некоторые области оказались не готовы к смягчению ограничительных мер.

Также мы рассказывали, как выходят из карантина города Украины. В частности, в некоторых городах уже давно курсируют маршрутки без пропусков.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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