Во Львове из-за коронавируса отменили сессию горсовета: заболели депутаты

Среди заболевших оказались и депутаты городского совета, и чиновники мэрии

Во Львове перенесли заседание городского совета. Такое решение приняли после того, как коронавирус подтвердили у нескольких депутатов и чиновников мэрии.

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Об этом заявил руководитель секретариата городского совета Юрий Лукашевский, сообщает Zaxid.net.

Пленарное заседание должно было состояться 21 августа, в 10 часов утра. На повестку дня выносили 478 вопросов, большинство из них касались земли. Также планировалось рассмотреть 18 петиций, планы территорий, бюджетные изменения и кредиты коммунальным предприятиям.

20 августа стало известно, что у части депутатов городского совета обнаружили коронавирусную инфекцию. Также COVID-19 подтвердили у нескольких чиновников мэрии, которые должны были выступать на сессии.

"По предложению руководителей фракций приняли решение о переносе пленарного заседания. Ориентировочно на неделю", – заявил Лукашевский.

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Стоит добавить, что по состоянию на 20 августа во Львовской области коронавирус был подтвержден у 12631 человека, при этом за последние сутки – у 183.

За время эпидемии умерло 344 человека с COVID-19, шестеро – за последние сутки. Побороть инфекцию удалось 3551 человеку (101 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

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