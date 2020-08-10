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Во Львове из-за коронавируса прекратило работу Генконсульство Польши: что известно

10 августа, 10:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За 9 августа в городе зафиксировали 79 случаев заражения

Львовская область продолжает оставаться одной из лидеров в Украине по заболеваемости COVID-19. Так, из-за эпидемической ситуации в областном центре прекратили работу консульство и визовые центры Польши. Об этом сообщает Генеральное консульство Республики Польша во Львове.

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"Выдача документов поданных в консульстве будет осуществляться с 17 августа 2020 года" – говорится в сообщении.

Кроме того, в Telegram-канале "Львов vs коронавирус" сообщили, что за прошлые сутки, 9 августа, лабораторные центры провели 635 ПЦР-тестов, из которых 130 оказались положительными. Из них 79 – у жителей Львова. Всего в области 10 981 подтвержденный случай инфицирования коронавируса. У 305 человек болезнь закончилась летально, 2 936 выздоровели.

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Напомним, недавно во Львове два дошкольных учреждения ушли на карантин. Заражение коронавирусом подтвердили у работника кухни детского сада № 1. В связи с этим учреждение не будет работать до 16 августа.

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Также мы писали о том, что во Львовской области от COVID-19 умерла 20-летняя студентка.

Как живут Харьков и Львов в условиях карантина – смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Польша Львов генконсульство Львовская область коронавирус
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