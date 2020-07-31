Во Львове из-за коронавируса закрыли два детсада: кто заболел

Детей и работников учреждений отправили на самоизоляцию

Во Львовской области, где в последнее время фиксируют антирекорды по коронавирусу, из-за эпидемии закрыли два детских сада. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Начальник управления образования Зоряна Довганик рассказала, что заражение подтвердили в работников дошкольных учреждений №12 и 92 во Львове.

"Мы приостановили образовательный процесс в детском саду № 12 на ул. А. Довбуша, поскольку у воспитателя подтвердился положительный ПЦР-анализ. Также поднялась температура у помощника воспитателя. Этот садик будет закрытым в течение 14 дней, до 11 августа включительно", – уточнила она.

Кроме того, по словам чиновника, в детском саду № 92, который находится на ул. Карпатской, COVID-19 обнаружили у психолога. Там образовательный процесс приостановят с 3 по 16 августа.

Всех сотрудников и детей отправили на двухнедельную самоизоляцию.

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Напомним, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, во Львове продолжают смягчать карантин.

Как известно, за прошедшие сутки, 30 июля, COVID-19 диагностировали у 1090 украинцев. Всего коронавирус подтвердили у 69 884 пациентов.

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