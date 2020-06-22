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Во Львове из-за коронавируса закрыли управление Минюста: заразились работники

22 июня, 14:30

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Всех «контактных» с больными проверят на коронавирус

Во Львове, который стал одним из эпицентров вспышки коронавирусной инфекции в Украине, COVID-19 заболели двое работников Западного межрегионального управления Министерства юстиции. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает ZAXID.NET.

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Из-за случившегося здание Минюста на площади Шашкевича решили закрыть на карантин. Там уже провели дезинфекцию. Что касается коллег заболевших, которые с ними контактировали, то их протестируют на инфекцию.

Управление до 31 июля будет работать дистанционно и не будет принимать посетителей. В пресс-службе отметили, что, если эпидемиологическая ситуация улучшится, карантин в управлении может закончиться быстрее.

Ранее мы сообщали, что во Львове от осложнений после заражения новым коронавирусом умер начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда.

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Напомним, во Львовской области в последнее время стремительно растет число зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим карантин в регионе решили продлить.

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