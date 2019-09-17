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Во Львове из-за "минирований" вузов эвакуировали тысячи студентов

17 сентября, 13:39

Здания проверили взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы

Во Львове из-за сообщения о минировании в трех вузах прибегли к эвакуации студентов. Занятия были сорваны в Национальном университете "Львовская политехника", Университете имени Франко и Академии сухопутных войск.

Из-за угрозы взрыва пришлось эвакуировать около четырех тысяч студентов и сотрудников учебных учреждений. Здания проверили эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и специалисты других служб, но взрывчатку так и не нашли.

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Теперь полиция пытается установить личность злоумышленника, который прислал ложное сообщение. Ему грозит лишение воли на срок от двух до шести лет.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центры, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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