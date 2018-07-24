Во Львове рухнувшее в непогоду дерево перекрыло движение машин и трамваев

Вчера, 12:12

На месте работают коммунальщики  и специалиты "Львовэлектротранс", поскольку оборваны трамвайные провода


На месте происшествия. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

На месте происшествия. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

На месте происшествия. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

На месте происшествия. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

На месте происшествия. Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове на ул. Шевченко, 61 на трамвайные пути упало дерево и повредило контактную сеть.

"Дерево не было аварийным. Очевидно, от сильной влажности оно сломалось. В результате падения никто не пострадал. Соответственно, приостановлено движение трамвая № 7. Сейчас на месте происшествия работают ремонтные службы нашей администрации и ЛКП "Львовэлектротранс", – сообщает Ирина Джурик, председатель Зализнычной районной администрации.

Напомним, недавно во Львове, напротив областной инфекционной больницы рухнул огромный каштан, разбив при этом два припаркованных автомобиля. Инцидент произошел, когда в городе было сухо и безветренно. Обошлось без пострадавших, но, чтобы открыть проезд заблокированной деревом улице, десяток коммунальщиков работали несколько часов.

А в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на припаркованный на тротуаре автомобиль Range Rover упало дерево, также оно задело Mercedes.

Также дерево упало на машины в Харькове. Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Людвига Свободы, 40. Сухой тополь повредил 3 припаркованных автомобиля.
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Источник:

"Сегодня"

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