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Во Львове избили копов: подробности массовой драки на площади Рынок

23 февраля, 17:51

Напавшим на полицейских грозит по пять лет тюрьмы

Во Львове, где ранее продавщица побила работницу Муниципальной варты, произошла массовая драка, в которой пострадали служащие Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 февраля – после поступления сообщение о массовой драке на площади Рынок в центре города на место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции.

"Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет", – добавили в Нацполиции.

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В каком состоянии находятся потерпевшие, не указывается, однако известно, что в отношении нарушителей открыто производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, за что предусмотрено наказание в виде до пяти лет ограничения либо лишения свободы.

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Напомним, в ноябре во Львове случилась другая громка драка – подрались около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. Среди пострадавших оказались и двое копов, которые прибыли на место конфликта. После драки задержали 12 человек, из которых 8 оказались иностранцами.

А на следующий день после этого во Львове опять подрались украинские и французские футбольные фанаты.

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Львов патрульная полиция Нацполиция массовая драка нападения на полицейских

Источник: Сегодня

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