Во Львове ко дню рождения Кобзаря установили уникальный рекорд
Ко дню рождения Тараса Шевченко 407 бандуристов исполнили его произведения
Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря.
Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70.
Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке. Предыдущий рекорд три года подряд принадлежал Херсону – тогда играли 130 бандуристов.
"Это очень волнующий для меня момент, и я счастлив, что я мог в этом участвовать", – заверил бандурист Остап Созанский.
Напомним, к 205-й годовщине со дня рождения Шевченко художник Александр Грехов подготовил выставку, на которой поэт предстал в 29 необычных образах, в частности, Терминатора, Человека-паука, Николая Гоголя, Элвиса Пресли и Дарта Вейдера.
Также к этой дате журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.
А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:
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