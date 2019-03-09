Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове ко дню рождения Кобзаря установили уникальный рекорд

Сегодня, 19:32

Ко дню рождения Тараса Шевченко 407 бандуристов исполнили его произведения

Во Львове ко дню рождения Кобзаря установили уникальный рекорд Запад Ко дню рождения Тараса Шевченко 407 бандуристов исполнили его произведения

Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря.

Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70.

Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке. Предыдущий рекорд три года подряд принадлежал Херсону – тогда играли 130 бандуристов.

"Это очень волнующий для меня момент, и я счастлив, что я мог в этом участвовать", – заверил бандурист Остап Созанский.

Напомним, к 205-й годовщине со дня рождения Шевченко художник Александр Грехов подготовил выставку, на которой поэт предстал в 29 необычных образах, в частности, Терминатора, Человека-паука, Николая Гоголя, Элвиса Пресли и Дарта Вейдера.

Также к этой дате журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Шевченко, кобзарь, тарас шевченко, бандуристы

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове ко дню рождения Кобзаря установили уникальный рекорд". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинцы рассказали, кем был бы Тарас Шевченко в наши дни

Сегодня, 17:36

Украинцы видят Шевченко другом Костенко и патриотом своей страны

Селфи, флаги и цветы: как Порошенко вручал премии Шевченко в Каневе, фото

Сегодня, 13:42

По словам президента, Шевченко – первый в ряду героев, которые прокладывали путь к независимому государству

Рева рассказал, на сколько в марте повысят пенсии украинцам

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

Холодильник на кухне: 10 креативных способов размещения

В России ждала тюрьма: "глава ЦИК ДНР" сдался Украине

В Украине переписали транспортный налог – кому придется платить

Возле Киева нашли волка: его сбила машина

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

В оккупированный Крым съезжаются друзья Путина: что случилось
Загрузка...

"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Сегодня, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

Вчера, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

Вчера, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Образование подорожает: какие новшества готовят для контрактников

7 марта, 07:39

Изменения для обучающихся на контракте могут вступить в силу с 2020 года

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Израиль показал уничтожение российского мощного оружия