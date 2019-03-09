Во Львове ко дню рождения Кобзаря установили уникальный рекорд

Ко дню рождения Тараса Шевченко 407 бандуристов исполнили его произведения

Во Львове ко дню рождения Кобзаря установили уникальный рекорд 2019-03-09T19:32:23+02:00 Запад Ко дню рождения Тараса Шевченко 407 бандуристов исполнили его произведения

Во Львове ко дню рождения Тараса Шевченко установили необычный рекорд – 407 бандуристов исполнили стихотворения Кобзаря.

Для этого со всей области съехались более 30 коллективов, от школ искусства до известных капелл. Самому младшему исполнителю – восемь лет, а самому старшему – почти 70.

Они играли и пели известные шевченковские "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий" в современной аранжировке. Предыдущий рекорд три года подряд принадлежал Херсону – тогда играли 130 бандуристов.

"Это очень волнующий для меня момент, и я счастлив, что я мог в этом участвовать", – заверил бандурист Остап Созанский.

Напомним, к 205-й годовщине со дня рождения Шевченко художник Александр Грехов подготовил выставку, на которой поэт предстал в 29 необычных образах, в частности, Терминатора, Человека-паука, Николая Гоголя, Элвиса Пресли и Дарта Вейдера.

Также к этой дате журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:

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