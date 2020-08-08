Во Львове консульство Польши изменило режим работы из-за коронавируса

Генеральное консульство Польши во Львове изменило режим работы, учитывая ухудшение эпидемической ситуации в регионе.

Реклама

Как сообщили на официальном сайте дипломатического учреждения, с 10 августа прекращается прием визовых анкет.

Украинцы не смогут подать заявления на получение или продление действия карты поляка или визовую анкету. При этом выдача поданных в консульство документов будет осуществляться с 17 августа.

В учреждении отметили, что режим работы может быть изменен в соответствии с развитием эпидемической ситуации в регионе.

"Граждане Польши, оказавшиеся в сложной и неожиданной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по телефону +38 095 2600 200", - заявили в представительстве.

Реклама

Ранее мы сообщали, что во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19. Ребенка уже выписали из больницы.

Также напомним, во Львове из-за коронавируса закрыли еще два садика.

А в Херсонской области вспышку коронавируса зафиксировали на базе отдыха:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама