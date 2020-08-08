Во Львове консульство Польши изменило режим работы из-за коронавируса

Генеральное консульство Польши во Львове изменило режим работы, учитывая ухудшение эпидемической ситуации в регионе.
Как сообщили на официальном сайте дипломатического учреждения, с 10 августа прекращается прием визовых анкет.
Украинцы не смогут подать заявления на получение или продление действия карты поляка или визовую анкету. При этом выдача поданных в консульство документов будет осуществляться с 17 августа.
В учреждении отметили, что режим работы может быть изменен в соответствии с развитием эпидемической ситуации в регионе.
"Граждане Польши, оказавшиеся в сложной и неожиданной ситуации, требующей безотлагательного вмешательства консула, смогут связаться с консульством по телефону +38 095 2600 200", - заявили в представительстве.
Ранее мы сообщали, что во Львове врачи спасли девочку от редкого осложнения COVID-19. Ребенка уже выписали из больницы.
Также напомним, во Львове из-за коронавируса закрыли еще два садика.
А в Херсонской области вспышку коронавируса зафиксировали на базе отдыха:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк