Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Бавария - Динамо: онлайн 💪 Усик - чемпион! ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

Во Львове копы начали спецоперацию из-за похищения девушки. Оно оказалось постановкой

Оксана Лабойко Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 сентября, 22:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В центре Львова блогеры устроили социальный эксперимент, который закончился спецоперацией во всей области и штрафами
Во Львове инсценировали похищение девушки
Во Львове инсценировали похищение девушки / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львове полиция начала спецоперацию из-за похищения девушки в центре города. Однако спустя полчаса поисков оказалось, что это была инсценировка и участники снимали социальный ролик.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

Реклама

Читайте также:

Как похищали девушку

На проспекте Свободы двое мужчин силой затолкали девушку в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Жертва кричала и сопротивлялась – со стороны это выглядело не иначе как похищение.

Реклама

Когда нападавшие заталкивали девушку в машину, прохожие только наблюдали. Спасать ее никто не пытался, но кто-то из свидетелей таки позвонил в полицию.

"Немедленно во Львове и области было введено полицейскую операцию на поиск автомобиля и девушки. Были задействованы сотрудники всех служб и подразделений Львовской области. Вскоре патрульные полицейские обнаружили данный автомобиль", – сказала пресс-секретарь полиции Светлана Добровольская.

Однако похищение, как выяснилось, было всего лишь постановкой для соцсети. Далеко убежать псевдопохитители не успели. Сделали круг по центру города и остановились, чтобы просмотреть отснятое видео. И здесь водителю позвонили из полиции.

"Пожалуйста. Это все люди стоят сейчас на выездах. Останавливают мерседесы и открывают все багажники. Ты вечером пойдешь домой, вы себе из этой ситуации посмеетесь, набрали лайков и забыли", – сказали копы.

Для чего устроили постановку?

Студент Андрей Гаврилов, который и решил инсценировать похищение, уверяет: снимал ролик не только ради лайков. Это был социальный эксперимент, чтобы показать людям, чтобы они не были безразличны.

"Наши ожидания от эксперимента были такие, что неравнодушные люди нам не дадут его довести до конца. Неравнодушные в процесс включатся и соответственно, мы сейчас объясним, что происходит. Получилось не так, как было. Мы понимали, что мы перешли определенную черту", – сказал один из актеров.

Как могут наказать блогеров

Реклама

Трем псевдопохитителям и их жертве грозит штраф по 119 гривен каждому. Или 60 часов исправительных работ. Адвокат Олег Мицик говорит, чтобы искоренить такие выходки – нужны изменения в админкодексе.

"Существует статья о заведомо ложном вызове экстренных служб, а должна быть добавлена ​​норма об административной ответственности за действия, которые привели к вызову экстренных служб. И штраф должен быть существенный и равняться к нескольким тысячам гривен", – сказал он.

Впрочем, блогеры утверждают – свою ошибку поняли и заплатят штраф. Провокационные социальные эксперименты планируют делать и дальше, но теперь уже знают: должны заранее сообщать полицию и объяснять прохожим, что происходит на самом деле.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Короновирус за неделю

49 063

заболело за неделю в Украине

+33%

Вакцинация
По состоянию на 28 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 565 270
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 926 717
Всего введенных доз 12 491 987
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,86
17,76
30,98
30,79
29,29
18,09
33,09
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Евро (€)

31.03

Российский рубль (₽)

0.37

Комаровский в теме
Есть ли польза в зеленке?
Спроси у доктора

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Что подарить учителю
5 топовых и в то же время бюджетных идей
Интересует
SHOW MUST GO ON

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Осень в большом городе
Главные кинопремьеры октября
Билет в кино
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять