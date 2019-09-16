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Во Львове копы спасали белорусского туриста: уснул на подоконнике седьмого этажа

16 сентября, 19:01

Мужчина поссорился с подругой и решил «проветриться»

На днях львовские патрульные получили вызов из отеля на улице Науковой. Местный житель из дома напротив увидел, как на последнем этаже гостиницы, на наружном подоконнике сидит неизвестный, свесив ноги через окно.

Патрульные, не теряя времени приехали, на место и поднялись по лестнице с работником отеля на 7 этаж. В конце коридора полицейские увидели в окне силуэт мужчины. Не создавая шума, они подошли к окну и резко вытащили мужчину.

22-летний гражданин Белоруссии даже не понял, что случилось. Выяснилось, что поссорившись с девушкой и находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не хотел идти в номер,  решил проветриться и уснул на окне. Парень поблагодарил патрульных, а инспекторы провели молодого человека в номер,   убедились в том, что все в порядке и попрощались.

Ранее на Волыни патрульные спасли от суицида ветерана АТО

Также сообщалось, что в Каменском полицейские разыскали и спасли 14-летнюю девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

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Львов Беларусь туристы копы

Источник: Сегодня

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