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Во Львове копы спасли щенка: умирал от жары в закрытой машине

26 июля, 13:53

Офицерам пришлось разбить окно, а водителю придется отвечать в суде

Во Львове патрульные освободили из закрытого автомобиля щенка охотничьей  породы  курцхаар(немецкий пойнтер) . Вчера днем экипаж получил информацию, что в одном из автомобилей  умирает от жажды и жары щенок. Инспекторы прибыли на место и увидели группу людей, которые стояли возле автомобиля Opel и пытались его открыть. Собака лежала в салоне, высунув язык, и уже не реагировала на голос людей. Инспекторы проверили автомобиль во всех доступных базах, однако телефона владельца там не было. Совместно с людьми, патрульные попытались открыть окно силой, чтобы не нанести владельцу материального ущерба, однако оно не подвергалось. Офицеры увидели, что животное совершенно обезвоженная и еле дышит, поэтому приняли решение и разбили окно автомобиля. Собака едва двигалась. Его вынесли на воздух и дали воды. Через некоторое время животное отошло.

Вскоре на место происшествия прибыл владелец автомобиля. Он не понимал что происходит и был растерянным. Мужчина сообщил, что не предусмотрел, что собаке может стать плохо за время его отсутствия. Его пригласили в отдел полиции, где  составили протокол по ст. 89 КоАП (жестокое обращение с животными). Дело будет рассматривать суд.

Водитель данного автомобиля не был его владельцем, а лишь перевозил животное. Патрульные установили владельца и вызвали его. Теперь животное в безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ровно спасатели ГСЧС, возвращаясь с ликвидации пожара, сняли с дерева кота. Со слов местных жителей, он там находился более четырех суток – на тонкой ветке и на высоте примерно третьего этажа (9 метров) и громко орал.

Напомним, недавнов Ужгороде бойцы ГСЧС спасали котенка, который застрял в щели открытого балконного окна на 4-м этаже городской пятиэтажки. Он по-кошачьи очень громко "просил о помощи", ведь продвинуться не мог ни вперед, ни назад.

Ранее сообщалось, что в городе Надворная Ивано-Франковской области собака, убегая от обидчиков, упала под эстакаду теплотрассы и прожила там почти двенадцать месяцев, пока ее не освободили волонтеры.

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Тег Львов, собака, спасли, копы

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