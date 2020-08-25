Українська
$ 27,39
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове коронавирус подтвердили у заместителя мэра

25 августа, 19:53

Руслан Ровик Руслан Ровик

Среди заболевших оказался глава одной из фракций городского совета

В мэрии Львова подтвердили коронавирус у одного из заместителей городского головы. Также инфекцию выявили у главы одной из фракций городского совета.

Реклама

Об этом заявил львовский градоначальник Андрей Садовый, сообщает официальный сайт городского совета.

"У нас заболел один глава фракции и на сегодня болен один из заместителей городского головы. В принципе, по департаментам, все главы департаментов в форме, все главы управлений в форме. Есть еще несколько сотрудников, у которых подозрение на коронавирус, но честно вам скажу, это – среднестатистический показатель по городу", - сказал он.

Садовый напомнил, что в городском руководстве работает очень много людей. Мэр Львова отметил, что согласился на перенос сессии городского совета в связи с беспокойством депутатов из-за заболевания их коллеги.

"Просто депутаты, в связи с тем, что коллега заболел, испереживались и попросили перенести заседания где-то на начало сентября. Я с этим согласился. Я думаю, это мудро, потому что если есть возможность не болеть, то не нужно болеть, не нужно проявлять героизм. Сейчас все хорошо, все лечатся", - добавил мэр.

Реклама

Львовский градоначальник заверил, что следит за статистикой по больницам и отметил, что ситуация стабильна.

В тренде
Украинцы массово едут на отдых: трасса Киев – Одесса стоит в пробках (фото, видео)

"Ничего экстраординарного у нас по городу или по области нет. Фактически, этот шведский вариант, которым мы живем последние месяцы, показывает свою правдивость, потому что город должен жить, ограничения должны быть", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов мэр эпидемия мэрия садовый коронавирус мэрия Львова

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19Запад
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсоветЗапад
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщинаЗапад
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробности
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять