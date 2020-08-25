Во Львове коронавирус подтвердили у заместителя мэра

В мэрии Львова подтвердили коронавирус у одного из заместителей городского головы. Также инфекцию выявили у главы одной из фракций городского совета.

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Об этом заявил львовский градоначальник Андрей Садовый, сообщает официальный сайт городского совета.

"У нас заболел один глава фракции и на сегодня болен один из заместителей городского головы. В принципе, по департаментам, все главы департаментов в форме, все главы управлений в форме. Есть еще несколько сотрудников, у которых подозрение на коронавирус, но честно вам скажу, это – среднестатистический показатель по городу", - сказал он.

Садовый напомнил, что в городском руководстве работает очень много людей. Мэр Львова отметил, что согласился на перенос сессии городского совета в связи с беспокойством депутатов из-за заболевания их коллеги.

"Просто депутаты, в связи с тем, что коллега заболел, испереживались и попросили перенести заседания где-то на начало сентября. Я с этим согласился. Я думаю, это мудро, потому что если есть возможность не болеть, то не нужно болеть, не нужно проявлять героизм. Сейчас все хорошо, все лечатся", - добавил мэр.

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Львовский градоначальник заверил, что следит за статистикой по больницам и отметил, что ситуация стабильна.

"Ничего экстраординарного у нас по городу или по области нет. Фактически, этот шведский вариант, которым мы живем последние месяцы, показывает свою правдивость, потому что город должен жить, ограничения должны быть", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области "красный" город отказался ужесточать карантин.

Также напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

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