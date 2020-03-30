Во Львове коронавирусом заразилась целая семья: подробности

Супруги и их 14-летний сын вернулись из Австрии

Во Львове коронавирусной инфекцией заразилась целая семья – отец, мать и их 14-летний сын. Об этом во время брифинга заявил заместитель директора Львовского областного лабораторного центра МОЗ Украины Олег Когут.

"Мы имеем три случая из одной семьи. Там заболела женщина. Клинических признаков у них нет. У мужа и сына обнаружен возбудитель. Они находятся под медицинским наблюдением", – рассказал он.

Когут отметил, что женщине уже провели второе исследование, и результат оказался отрицательным. На данный момент проводится еще третье исследование.

"Если результат будет отрицательным, мы можем считать, что у нас первый человек официально выздоровеет от коронавирусной инфекции", – добавил чиновник.

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Также он рассказал, что эта семья вернулась из Австрии. Когда у них появились симптомы, они обратились к медикам. Вскоре их диагноз подтвердили.

"Состояние их здоровья сегодня удовлетворительное. Они находятся под медицинским и лабораторным контролем", – добавил Когут.

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Отметим, что за все время в инфекционную больницу Львова с подозрением на коронавирус обратились 197 человек. Диагноз в регионе подтвердили только у шести людей.

"В стационаре в инфекционной больнице находится 64 человека. Есть 4 тяжелых пациентов, ожидающих результатов лабораторных исследований. На аппарате искусственной вентиляции легких нет пациентов, те четыре тяжелых получают кислородную терапию с помощью масок, их состояние контролируемое", – рассказала во время брифинга врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.

Ранее мы писали, что в Тернополе в детскую больницу с подозрением на коронавирус попал одномесячный ребенок. Младенец находится в реанимации.

Напомним, сейчас в Украине COVID-19подтвердили у 480 человек.

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