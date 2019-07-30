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Во Львове легковушка слетела с моста: пострадали ребенок и его отец

Сегодня, 12:43

Водитель "ВАЗ 21104" совершил наезд на ограждение, что привело к падению автомобиля

Во Львове легковушка слетела с моста: пострадали ребенок и его отец Запад Водитель "ВАЗ 21104" совершил наезд на ограждение, что привело к падению автомобиля

Во Львове 29 июля в 20:43 произошло ДТП с пострадавшими. Местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ 21104", на перекрестке улиц Сиховская – Зеленая, не справился с управлением, совершил наезд на ограждение, съехал с моста и перевернулся. Об этом сообщают в полиции.

"В результате ДТП водителя зажало деформированными конструкциями автомобиля. Спасатели с помощью гидравлических ножниц деблокировали водителя и передали медикам", – сообщают в ГСЧС.

В автомобиле находился 11-летний сын водителя, которого с переломом ноги и многочисленными ушибами госпитализировали в детскую больницу. Водитель также получил перелом ноги, многочисленные ушибы, черепно-мозговую травму. Он госпитализирован в 8-ю больницу Львова. Об этом стало известно в департаменте гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

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ДТП Львов ребенок мост

Источник: Сегодня

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