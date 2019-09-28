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Во Львове мальчик погиб, упав с шестого этажа недостроя

28 сентября, 09:35

Ребенок скончался в автомобиле скорой медицинской помощи

/ Фото: Pixabay

Во Львове мальчик упал с высоты шестого этажа недостроенного дома и от полученных травм скончался по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

ЧП произошло накануне, 27 сентября, на улице Тракт Глинянский около 18:50.

"Как предварительно установили правоохранители, ребенок упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где на протяжении нескольких лет не проводятся никакие работы. Несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу", – говорится в сообщении.

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Полицейские проводят неотложные следственные действия, устанавливают личность ребенка и обстоятельства гибели. Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, в Киеве в недостроенном 24-этажном доме на улице Бойчука (бывшая Киквидзе) произошло серьезное ЧП. 6 августа в шахту лифта высотки упал мужчина.

Кроме этого, новости "Сегодня" писали, что в Харькове трехлетний мальчик потянулся за игрушками и выпал с балкона. Пролетел шесть этажей. Спасать ребенка бросился прохожий. Журналисты нашли и пообщались с мамой малыша.

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Источник: Сегодня

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