Во Львове мальчик попал в операционную из-за спрея для горла (фото)

У ребенка было больное горло и его лечили с помощью лекарственного средства

Мальчик проглотил деталь. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове в областную детскую клиническую больницу "Охматдет" доставили 12-летнего мальчика, который случайно проглотил деталь от спрея для горла.

Об этом сообщила на странице в Facebook детская больница "Охматдет".

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Как стало известно, у ребенка было больное горло и его лечили с помощью спрея. Но распылитель случайно отлетел, и ребенок проглотил деталь.

Мальчика быстро доставили в больницу. Врач обнаружила распылитель в двенадцатиперстной кишке.

В результате деталь от спрея доставали в операционной. Распылитель удалось достать эндоскопически и все обошлись без разреза.

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Это не первый случай

С таким случаем обращаются в детскую больницу уже в третий раз.

Врачи предупредили, чтобы родители осторожно использовали спреи для горла. Важно каждый раз проверять прочно ли закреплен распылитель, а также стоит придерживать деталь при впрыске лекарства.

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