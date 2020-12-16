Во Львове медики вышли на акцию протеста: что они требуют (фото и видео)

Колонна людей уже двинулась к горсовету и областной администрации

Во Львове сегодня, 16 декабря, проходит акция "Действуй за оздоровление медицины" в рамках движения "Будь как Нина".

Реклама

Об этом сообщают журналисты "Сегодня".

Так, несколько десятков медсестер вышли к памятнику Шевченко. Они требуют повышения зарплаты, доплат за заражение коронавирусом и увеличение финансирования медицины.

Видео: Оксана Ротко, "Сегодня"

С лозунгами и плакатами они колонной отправились в горсовет и к областной администрации.

Реклама Фото: Оксана Ротко / Фото: Сегодня

Фото: Оксана Ротко / Фото: Сегодня

На плакатах в участников написано "Мы хочем лечить и работать!", "Медикам достойные бюджет и зарплаты".

В тренде На Закарпатье депутаты исполнили гимн Венгрии: СБУ открыла дело о госизмене

Реклама Фото: Оксана Ротко / Фото: Сегодня

Фото: Оксана Ротко / Фото: Сегодня

Также на видео видно, что на месте дежурят правоохранители. В зеленых жилетах они идут по бокам от колонны.

Видео: Оксана Ротко, "Сегодня"

Напомним, Максим Степанов уверен, что в Украине необходимо установить минимальную зарплату для медиков, привязанную к прожиточному минимуму.

Реклама

Кроме того, мы писали, что в бюджете на 2021 год предусмотрено повышение зарплат медикам на 30%.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама