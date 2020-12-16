Во Львове медики вышли на акцию протеста: что они требуют (фото и видео)

Во Львове сегодня, 16 декабря, проходит акция "Действуй за оздоровление медицины" в рамках движения "Будь как Нина".
Об этом сообщают журналисты "Сегодня".
Так, несколько десятков медсестер вышли к памятнику Шевченко. Они требуют повышения зарплаты, доплат за заражение коронавирусом и увеличение финансирования медицины.
С лозунгами и плакатами они колонной отправились в горсовет и к областной администрации.
На плакатах в участников написано "Мы хочем лечить и работать!", "Медикам достойные бюджет и зарплаты".
Также на видео видно, что на месте дежурят правоохранители. В зеленых жилетах они идут по бокам от колонны.
Напомним, Максим Степанов уверен, что в Украине необходимо установить минимальную зарплату для медиков, привязанную к прожиточному минимуму.
Кроме того, мы писали, что в бюджете на 2021 год предусмотрено повышение зарплат медикам на 30%.
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