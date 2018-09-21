Во Львове младенец застрял в лифте

Во Львове произошло ЧП – годовалый ребенок застрял в лифте. Все произошло после того, как мать и старшее "чадо" вышли из лифта, но он неожиданно закрылся.

"Офицеры патрульной полиции получили сообщение, что на улице Щурата необходима помощь. Женщина ехала в лифте вместе с двумя детьми, а когда вышла со старшим сыном – двери лифта закрылись, и внутри остался годовалый ребенок в коляске. Мать стала вызывать лифт, однако тот не реагировал. Тогда она позвонила на 102", – сообщают в патрульной полиции.

Патрульные прибыли на место, поднялись на седьмой этаж и увидели отчаявшуюся женщину, которая все пыталась открыть лифт. Через дверь инспекторы слышали крик ребенка и решили немедленно открывать дверь. После еще нескольких попыток лифт открылся, и мать смогла обнять малыша.

Напомним, не так давно мы писали,что во Львове из 2298 лифтов 95%, то есть 2189 единиц отработали свой 25-летний ресурс. С каждым годом количество "убитых" лифтов становится на 70 больше. А через два года, по предварительным данным, 99% лифтов попадут в тот же "черный" список и окажутся непригодными.

Ранее мы писали, что в городском бюджете Львова на "лифтовое хозяйство" было предусмотрено более 20 млн гривен. И за эти деньги 60 лифтов должны были пройти капитальный ремонт.

Также сообщалось, в Луцке до сих пор не работает более полусотни аварийных лифтов, которые остановили на ремонт после трагедии, когда один из подъемников раздавил молодую женщину.