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Во Львове мужчина морил голодом около 20 собак и кошек: один пес умер

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
5 ноября, 13:44
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Полиция задержала злоумышленника. Теперь ему грозит срок
Полиция задержала мужчину, который морил голодом животных. Фото: коллаж "Сегодня"
Полиция задержала мужчину, который морил голодом животных. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове 26-летний мужчина морил голодом и держал в ужасных условиях в квартире 8 собак и 9 кошек. Теперь ему грозит срок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины во Львовской области.

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Детали ЧП

Как стало известно, в полицию поступило сообщение от волонтеров-зоозащитников о жестоком обращении с животными.

По их словам, житель одного из домов на улице Замарстыновской удерживает в своей квартире около 20 животных – собак и кошек, не предоставляет им необходимый уход, не обеспечивает кормление и условия содержания.

Животных забрали

На место ЧП прибыли правоохранители. В помещении они обнаружили 8 собак и 9 кошек – большинство из них были в неудовлетворительном и болезненном состоянии.

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В результате животных доставили в ветеринарную клинику, где во время оказания помощи одна собака умерла.

Что грозит мужчине?

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса ("жестокое обращение с животными").

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Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

Наказание за жестокое обращение с животными

За жестокое обращение с животным законом предусмотрена криминальная или административная ответственность.

  • Административная - издевательства, причинившие животному физическую боль, но не привели к телесным повреждениям или гибели; оставление животных на произвол судьбы, нарушение правил содержания.


Наказание - штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если его пребывание у владельца опасно для жизни или здоровья.

  • Криминальная - умышленное жестокое обращение, что привело к увечью или гибели животного; натравливание животных друг на друга; призывы к жестокому обращению с животными.

Наказание:

  • штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
  • Те же действия, совершенные в присутствии ребенка, – ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или от 3 до 5 лет лишения свободы.
  • Действия, совершенные с особой жестокостью или в присутствии ребенка, или с двумя и более животными, или повторно, или группой лиц – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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