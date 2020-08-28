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Во Львове мужчина раздавал деньги "от Иисуса" (видео)

28 августа, 13:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Неизвестный уверял, что он миллиардер

В центре Львова неизвестный мужчина раздавал прохожим деньги от имени Иисуса. Он рассказывал всем, что он миллиардер, который продал свой бизнес и приехал из Германии чтобы помогать украинцам.

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Как сообщает Zaxid.net, мужчина называл себя "Иисусом Христом" и "проповедником Бога". Продавцы на блошином рынке (возле памятника Ивану Федорову), рассказали, что он приходил сюда 23 и 24 августа.

Мужчина был с женщиной, которую называл своей женой. Они принесли с собой колонку. В микрофон он заявил, что "современная церковь забирает у людей деньги, а он посланник Бога и пришел, чтобы людям их давать".

Мужчина также записывал потребности людей, их контакты и обещал помочь в решении проблем. Очевидцы говорят, что деньги были настоящими.

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Ранее мы сообщали, что во Львове избили мужчину, который оскорблял украинцев, а День Независимости называл "сельским праздником".

Также напомним, аферисты под видом священников отпевают людей и дерут с родных деньги. Говорят, что в день они собирают до тысячи гривен.

Кроме того, под Андреевской церковью появились мошенники в рясах. Лжесвященники собирают пожертвования.

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