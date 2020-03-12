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Во Львове мужчинам временно запретили присутствовать на родах

12 марта, 19:46

Сергей Пономаренко

А в роддомах до окончания карантина ограничили посещение рожениц

На время введенного в Украине общенационального карантинав перинатальном центре Львова ограничили посещение рожениц и запретили партнерские роды.

"Сегодня" также сообщали, что депутатам Львовского областного совета перед заседанием измерили температуру. В пресс-службе облсовета сообщили, что те, кто прибыл на сессию, были здоровы.

Тем временем во львовских детсадах и школах два дня будут дежурить учителя, чтобы провести время с теми детьми, которых родители не могут оставить дома.

Напомним, что накануне на заседании Кабмина было принято решение ограничить в Украине массовые мероприятия, где запланировали собраться более 200 человек.

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"Но это не касается мероприятий государственного значения. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей", – уточнили в пресс-службе Кабмина.

Ранее "Сегодня" писали, что, несмотря на то, что китайские врачи заявляют о спаде вируса, в Европе, а именно в Италии, коронавирус продолжает активно размножаться. На сегодня, 12 марта, количество заболевших по всему миру превысило 126 тысяч человек, умерло более четырех тысяч. В Украине, в Черновцах, подтвержден один случай заражения COVID-2019.

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Львов роддом роды коронавирус

Источник: Сегодня

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