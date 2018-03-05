Во Львове мужчине на голову упала огромная сосулька

Сегодня, 18:47

Пострадавшего доставили в больницу  

Во Львове стало опасно ходитьхозле домов. Фото: пресс-служба ЛГС
Во Львове стало опасно ходитьхозле домов. Фото: пресс-служба ЛГС

Во Львове сегодня, 5 марта, около 16.00, на ул. Жовковской произошло ЧП – на голову прохожему упала большая сосулька. В результате происшествия 33-летний мужчина получил травмы.

"Пострадавшего с диагнозом "ушиб теменной области" госпитализировали в  больницу скорой медицинской помощи", – сообщает пресс-служба мэрии Львова.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС предостерегают: из-за перебоев температуры с крыш зданий могут падать сосульки и снег. Поэтому, пешеходам лучше обходить сомнительные места, и не игнорировать ограждения  вдоль опасных участков.

Напомним, недавно в Киеве с крыши жилого дома  сорвалась большая сосулька, разбив при этом припаркованный возле здания синий автомобиль.

Также  сосулька упала на голову министра энергетики Сербии Александра Антича во время общения с журналистами, жизнь главе ведомства спасла каска.

Ранее сообщалось, что в Днепре сосулька упала на голову прохожему. 45-летний мужчина шел по центральному проспекту, когда с девятиэтажки ему на голову свалился большой кусок льда. От значительной травмы его спасла шапка.

 
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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