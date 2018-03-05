Во Львове мужчине на голову упала огромная сосулька
Пострадавшего доставили в больницу
Во Львове сегодня, 5 марта, около 16.00, на ул. Жовковской произошло ЧП – на голову прохожему упала большая сосулька. В результате происшествия 33-летний мужчина получил травмы.
"Пострадавшего с диагнозом "ушиб теменной области" госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи", – сообщает пресс-служба мэрии Львова.
В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС предостерегают: из-за перебоев температуры с крыш зданий могут падать сосульки и снег. Поэтому, пешеходам лучше обходить сомнительные места, и не игнорировать ограждения вдоль опасных участков.
Напомним, недавно в Киеве с крыши жилого дома сорвалась большая сосулька, разбив при этом припаркованный возле здания синий автомобиль.
Также сосулька упала на голову министра энергетики Сербии Александра Антича во время общения с журналистами, жизнь главе ведомства спасла каска.
Ранее сообщалось, что в Днепре сосулька упала на голову прохожему. 45-летний мужчина шел по центральному проспекту, когда с девятиэтажки ему на голову свалился большой кусок льда. От значительной травмы его спасла шапка.
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