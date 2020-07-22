Во Львове мужчины подрались из-за маски (видео)

Молодому парню не понравилось, что ему сделали замечание

Во Львове произошла драка между молодым и пожилым мужчиной, которые находились в общественном транспорте.

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Сообщается, что в автобус зашел парень без защитной маски на лице, пожилой мужчина сделал ему замечание. После этого молодой парень стал вести себя агрессивно и набросился на второго. Они вышли на остановку, где начали драться, кидать друг друга на асфальт. Видео инцидента опубликовали на странице в Instagram "Новини Львова".

Видео: instagram.com/news_lviv

"Тот сходу стал стартовать и хамить, мол "слышь ты, рот закрыл или пошли выйдем побазарим". Ну, дедушка решил что-то ему доказать и они вышли, этот полудурок стал его бить и орать "хочу и хожу и без маски", – говорится в подписи к видео.

Отметим, что в условиях карантина из-за пандемии коронавируса ношение маски в закрытых многолюдных пространствах является обязательным, нарушение этого правила предусматривает штраф.

Ранее мы сообщали, что в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание.

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Также напомним, в Киеве в метро пассажирку оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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