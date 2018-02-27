Во Львове на ходу загорелась маршрутка

Во Львове на ходу загорелся пассажирский автобус. Дымящую заднюю шину заметили прохожие и сразу сообщили водителю.

Тот уже успел высадить пассажиров и бросился тушить пламя. Но огнетушитель в кабине оказался неисправным и заржавевшим. Никто не пострадал, полицию на место происшествия не вызывали.

Напомним, недавно во Львове мужчина доской разбил припаркованное авто Toyota Corolla. Копы задержали 45-летнего хулигана и доставили в полицию, но вскоре отпустили. Около четырех утра пришло сообщение о пожаре: разбитый пару часов назад автомобиль Toyota Corolla был полностью охвачен огнем. Вскоре копы заметили того же мужчину. Он признался, что поджег автомобиль. Свои действия объяснял конфликтом с владелицей легковушки.

Ранее в Черновцах горел один из вагонов пригородного поезда Черновцы - Коломыя. Спасатели установили, что возникло задымление локомотива с последующим распространением дыма в вагон. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из вагонов через окна.

А в Харькове на ходу загорелся троллейбус. Водитель оперативно вывел пассажиров на улицу и попытался потушить огонь самостоятельно.