Во Львове на избирательном участке умер мужчина

На избирательном участке во Львове умер пенсионер

Выборы президента Украины. Фото: AFP

Во Львове на избирательном участке умер мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f2/059/5ca0f205947ae.jpg 2019-03-31T20:07:52+03:00 Запад На избирательном участке во Львове умер пенсионер

Во Львове на выходе с избирательного участка во время выборов президента Украины умер 90-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"На выходе с избирательного участка по улице Кульчицкой во Львове умер мужчина 1928 года рождения", - говорится в сообщении.

Тело умершего передано на экспертизу для выяснения причин смерти.

Отметим, что ранее в Запорожье члены избирательной комиссии сообщили о смерти пенсионерки, которая умерла за полчаса до их прибытия.

В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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