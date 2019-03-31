Во Львове на избирательном участке умер мужчина
На избирательном участке во Львове умер пенсионер
Во Львове на выходе с избирательного участка во время выборов президента Украины умер 90-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
"На выходе с избирательного участка по улице Кульчицкой во Львове умер мужчина 1928 года рождения", - говорится в сообщении.
Тело умершего передано на экспертизу для выяснения причин смерти.
Отметим, что ранее в Запорожье члены избирательной комиссии сообщили о смерти пенсионерки, которая умерла за полчаса до их прибытия.
В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.
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