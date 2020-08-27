Во Львове на карантин закрыли детсад: COVID-19 обнаружили у заведующей

Во Львове, где ранее COVID-19 обнаружили в мэрии, на карантин закроют детский сад "Святого Николая". Причиной стало инфицирование коронавирусом среди персонала.
Как заявили в городском совете, учреждение приостановит работу на две недели, начиная с 28 августа, сообщает ZAXID.NET.
Также сообщается, что вирус обнаружили у заведующей детсада Галины Тузяк. Женщина рассказала, что получила результаты ПЦР-теста и перепроверила итоги в лаборатории.
"Где заразилась, не знаю. Три дня было легкое недомогание, немного повышенная температура. Компьютерная томография чистая. Но, поскольку работаю в детсаду, то, чтобы быть спокойной, решила сделать ПЦР-тест. Результат меня обескуражил", - призналась она.
Заведующая добавила, что родители малышей уже предупреждены о закрытии детского сада на карантин.
Между тем, во Львовском городском совете уточнили, что из-за эпидемии были закрыты четыре дошкольных учреждения: №129, №92, №125, №1, но три из них возобновят работу уже с 1 сентября, а детсад №1 откроется с 4 сентября.
По состоянию на 27 августа в регионе было зарегистрировано 13 763 случая коронавируса, из них 203 – за минувшие сутки. Умерло 374 человека (семь – за последние сутки).
Напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.
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