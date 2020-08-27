Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове на карантин закрыли детсад: COVID-19 обнаружили у заведующей

27 августа, 16:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

Закрытыми на карантин остаются четыре львовских детсада

Во Львове, где ранее COVID-19 обнаружили в мэрии, на карантин закроют детский сад "Святого Николая". Причиной стало инфицирование коронавирусом среди персонала.

Реклама

Как заявили в городском совете, учреждение приостановит работу на две недели, начиная с 28 августа, сообщает ZAXID.NET.

Также сообщается, что вирус обнаружили у заведующей детсада Галины Тузяк. Женщина рассказала, что получила результаты ПЦР-теста и перепроверила итоги в лаборатории.

"Где заразилась, не знаю. Три дня было легкое недомогание, немного повышенная температура. Компьютерная томография чистая. Но, поскольку работаю в детсаду, то, чтобы быть спокойной, решила сделать ПЦР-тест. Результат меня обескуражил", - призналась она.

Заведующая добавила, что родители малышей уже предупреждены о закрытии детского сада на карантин.

В тренде
В Крыму оккупанты делают из заповедной рощи свалку (фото)
Реклама

Между тем, во Львовском городском совете уточнили, что из-за эпидемии были закрыты четыре дошкольных учреждения: №129, №92, №125, №1, но три из них возобновят работу уже с 1 сентября, а детсад №1 откроется с 4 сентября.

По состоянию на 27 августа в регионе было зарегистрировано 13 763 случая коронавируса, из них 203 – за минувшие сутки. Умерло 374 человека (семь – за последние сутки).

Напомним, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов детский сад карантин детсад коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19Запад
На Буковине снова прошел
На Буковине снова прошел "карантинный" протест: люди перекрыли дорогуЗапад
Во Львове избили мужчину, оскорблявшего украинцев (видео)
Во Львове избили мужчину, оскорблявшего украинцев (видео)Запад
"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсоветЗапад
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
Несмотря на смягчение карантина: в Черновцах перестали ходить троллейбусы
Несмотря на смягчение карантина: в Черновцах перестали ходить троллейбусыЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять