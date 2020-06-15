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Во Львове на коронавирус протестировали более трех тысяч медиков: есть интересные результаты

15 июня, 17:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

Новые тесты обнаружили сотни людей с острым течением COVID-19

Во Львове продолжают тестировать медицинских работников и пациентов – у них проверяют наличие антител к коронавирусу: ИФА-тесты провели 3742 людям.

Об этом заявил глава Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб, сообщили на официальном сайте горсовета.

По словам чиновника, тесты провели среди 3271 медика и 256 пациентов, а также 215 контактных лиц.

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"Позитивный ИФА-тест был у 471 человек, из которых у 110 – обнаружили иммуноглобулины М, что может свидетельствовать об острой фазе заболевания (из них половина – медицинские работники), а у остальных – иммуноглобулины G, что может говорить о перенесенном заболевании", - говорится в сообщении.

У всех тех, кто является носителем иммуноглобулинов М, обязательно отбирают ПЦР-анализы.

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ИФА-тестирование проводили в шести городских учреждениях, в которых есть специальные лаборатории.

Отметим, что ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал рекордное количество новых заболевших COVID-19 во Львовской области и назвал три причины, которые этому способствовали.

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Также напомним, что в регионе решили не смягчать карантин. Такое решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Львов тестирование медики пациенты коронавирус

Источник: Сегодня

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