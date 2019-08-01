Во Львове на крупной взятке поймали сотрудника финансовой компании

Во Львове разоблачили на взятке представителя финансовой компании. Злоумышленник требовал 10 тыс. долларов за содействие в получении разрешительных документов для функционирования ломбардов. Об этом сообщают в полиции.
Как установили правоохранители, работник требовал взятку за содействие в получении лицензии необходимой для работы ломбардов. Злоумышленник был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.
Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.
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