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Во Львове на крупной взятке поймали сотрудника финансовой компании

Сегодня, 12:57

Злоумышленник требовал в 10 тысяч долларов за помощь в получении документов для работы ломбардов

/ Фото: Нацполиция

Во Львове на крупной взятке поймали сотрудника финансовой компании https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Злоумышленник требовал в 10 тысяч долларов за помощь в получении документов для работы ломбардов

Во Львове  разоблачили на взятке представителя финансовой компании. Злоумышленник требовал 10 тыс. долларов за содействие в получении разрешительных документов для функционирования ломбардов. Об этом сообщают в полиции.

Как установили правоохранители, работник требовал взятку за содействие в получении лицензии необходимой для работы ломбардов. Злоумышленник был задержан во время получения части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УКУ (злоупотребление влиянием). Совершение этого преступления наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

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Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Волыни задержали сельского председателя одного из районов области во время получения пяти тысяч долларов взятки.

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взятка Львов документы ломбард

Источник: Сегодня

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