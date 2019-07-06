Во Львове на новостройке нашли тело мужчины

Смерть наступила в результате падения в шахту лифта с высоты пятого этажа

Фото: Pixabay

На днях в полицию поступило сообщение о том, что на новостройке на улице Величковского во Львове в лифтовой шахте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался 32-летний житель одного из сел Городоцкого района, рабочий. Также предварительно установлено, что мужчина погиб 4 июля около 17.30 в результате падения в шахту лифта с высоты пятого этажа.

По данному факту открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы.

Напомним, недавно под Киевом остановка обрушилась на глазах пассажиров. Крыша рухнула через секунду после того, как от остановки отошли пассажиры. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Также мы писали, что ранее в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

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