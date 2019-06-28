Во Львове на территории ж/д вокзала начался мощный пожар

Горит элеваторный цех, в котором обслуживают вагоны

















Во Львове сегодня, 28 июня около 17:00 начался сильный пожар. Возгорание произошло возле главного железнодорожного вокзала. Известно, что горит цех в котором обслуживают вагоны.



Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, не так давно возле Львова вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.

А недавно на окраине Львова на территории предприятия по производству надгробных плит произошел пожар – горел автобус, микроавтобус, грузовикс цистерной, которая, по всей вероятности, и послужила причиной взрывов.

Также во Львове произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

По информации ГСЧС, основными причинами возникновения пожарови, как следствие, гибели людей являются халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове на территории ж/д вокзала начался мощный пожар". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"