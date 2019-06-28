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Во Львове на территории ж/д вокзала начался мощный пожар

28 июня, 18:28

Горит элеваторный цех, в котором обслуживают вагоны

Во Львове сегодня, 28 июня около 17:00 начался сильный пожар. Возгорание произошло возле главного железнодорожного вокзала. Известно, что горит цех в котором обслуживают вагоны.


Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, не так давно возле Львова вспыхнул пожар на поле – два гектара площади выгорели сразу же после того, как урожай был убран. Спасателей вызвали очевидцы, которые увидели клубы густого дыма.

А недавно на окраине Львова на территории предприятия по производству надгробных плит произошел пожар – горел автобус, микроавтобус, грузовикс цистерной, которая, по всей вероятности, и послужила причиной взрывов.

Также во Львове  произошло возгорание на крыше Львовской областной клинической больницы медицинского института.

Ранее возле Львова тушили мощный пожар на СТО. В результате полностью сгорели автобус, иномарка, а также помещение общей площадью около 90 квадратов.

По информации ГСЧС, основными причинами возникновения пожарови, как следствие, гибели людей являются халатность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

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Тег пожар, Львов, вокзал, возгорание

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