Во Львове на три дня отказались от полиэтиленовых пакетов

На местных очистных станциях показали, насколько вреден пластик

Во Львове горожане на три дня откажутся от использования полиэтиленовых пакетов. Девять торговых сетей и более 250 магазинов в городе уже заменили обычные кульки бумажными.

"Сегодня три сети уже продают не только многоразовые сумки, но и сеточки для овощей и фруктов. Местные жители активно поддерживают кампанию. И то, что мы видим по отзывам в соцсетях – есть желание продолжать", – рассказала активистка движения "Zero waste" Ирина Миронова.

Кроме того, горожан агитируют ходить на закупку с многоразовыми сумками и собственной тарой. Также на местных очистных станциях показали, насколько вреден пластик. Ведь туда, забивая канализацию, попадают горы использованных пакетов. Львов стал первым украинским городом, который стал на борьбу с полиэтиленом. На трехдневной акции останавливаться не намерены.

"Три дня Львов показывает пример. Это уже второй шаг, перед тем у нас был один день без полиэтилена. А следующая цель – мы хотим в сентябре сделать неделю. А следующий вообще шаг – мы вообще хотим отказаться от полиэтилена, потому что он очень вреден", – рассказал "Сегодня" мэр города Андрей Садовый.

Также мы сообщали, что в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.

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