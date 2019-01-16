Во Львове на взятке попался чиновник Госаудитслужбы

Начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы задержали на взятке 30 тыс. гривен

фото: Нацполиция.

Во Львове на взятке попался чиновник Госаудитслужбы https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/e5a/bd8/5c3e5abd89746.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/e5a/bd8/5c3e5abd89746.jpg 2019-01-16T00:20:00+02:00 Запад Начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы задержали на взятке 30 тыс. гривен

Во Львове правоохранители поймали на взятке начальника отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Кроме того, правоохранители задержали бухгалтера одного из бюджетных учреждений, которая предоставила аудитору неправомерную выгоду за решение вопросов.

Так, было установлено, что руководитель одного из отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины организовал коррупционную схему проведения аудита в бюджетных учреждениях. А именно, если работники учреждений хотели, чтобы плановые контрольные мероприятия (аудит) прошли без выявления финансовых правонарушений со стороны аудиторов, то сотрудники указанных учреждений должны были предоставить последним определенную сумму "вознаграждения".







Во время проведения следственно-оперативных мероприятий были задокументированы факты неоднократного вымогательства и получения руководителем отдела Западного офиса Госаудитслужбы неправомерной выгоды.

Правонарушителя задержали во вторник, 15 января, во время получения очередного "транша" в сумме 30 тыс. гривен. В общем правоохранители задокументировали факты получения начальником отдела Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины взяток на сумму 90 тыс. гривен.

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Проводятся санкционированные обыски. Мужчине инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, а бухгалтеру бюджетного учреждения – ст. 369 (преедложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Напомним, ранее мы писали, что был задержан адвокат депутата облсовета Киева за передачу взятки офицеру полиции. Депутат купил автомобиль и недвижимость и боялся составления протоколов.

Кроме того, в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников.

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