Во Львове на взятке "повязали" чиновника-шантажиста

Во Львове на взятке поймали главного инспектора регионального управления Гоструда, который требовал деньги от местного бизнесмена.

"Чиновник требовал от частного предпринимателя, который якобы ненадлежащим образом оформил на работу нескольких работников, тысячу долларов. За указанную сумму инспектор обещал составить "позитивное" заключение акта проверки", – сообщают в пресс-центре СБУ.

В случае отказа платить "дань" злоумышленник угрожал предпринимателю штрафом около 100 тыс. гривен.

Задержали чиновника в центре Львова во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия.

Напомним, не так давно на Волыни задержали бывшего директора ГП "Луцкий КХП №2", который подозревается в растрате зерна на сумму более 58, 81 млн. гривен.

Также мы писали, что в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.

Ранее на взятке в 18 тысяч гривен "погорел" начальник отдела экспертизы трупов Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Взятка предназначались за выдачу справок для одной из местных жительниц, которая планировала получить страховой платеж после смерти мужа.