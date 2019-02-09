Во Львове на взятке задержали чиновника миграционной службы
Мужчину задержали после получения взятки от иностранца
Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали на взятке главного специалиста одного из районных отделов Государственной миграционной службы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник вымогал у жителя одной из стран Южной Азии 14 тысяч гривен. За эти деньги мужчина обещал посодействовать в получении иностранцем гражданства Украины. Злоумышленника задержали во Львове у здания областного управления Государственной миграционной службы после получения всей суммы неправомерной выгоды.
"Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", – рассказали в СБУ.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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