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Во Львове на здание супермаркета упал строительный кран

26 сентября, 10:52

В результате пострадала женщина-крановщик

Во Львове сегодня, 26 сентября, на ул. Красной Калины, на помещение ТЦ "Арсен" упал строительный кран с территории одной из строительных компаний. Пострадала женщина – водитель крана. На месте работают все службы. Об этом сообщают в пресс-службе ЛГС.

"Пострадавшую пытаются разблокировать из кабины. Она жива. Ее зажало, поэтому вызвали специализированную машину, чтобы зафиксировать кабину крана и освободить женщину. Кран упал на складские помещения, то есть это хозяйственные, где происходит подвоз товара. Поэтому больше никто не пострадал", – сообщил заместитель председателя Сихивской РА Владимир Ивасюк.

Напомним, недавно в городе Жовква Львовской области во время ремонтных работ в частном доме обвалилась стена. В результате травмы получил 20-летний житель Львова.

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Львов стройка кран пострадавшая

Источник: Сегодня

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