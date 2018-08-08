Во Львове тоннами подделывали кофе: "бизнесмена" оштрафовали

Сегодня, 17:18

Мощность мини-завода достигала около тысячи пачек кофе в сутки, а штраф – 25 тысяч гривен


На месте подпольного завода. Фото: Нацполиция

На месте подпольного завода. Фото: Нацполиция

На месте подпольного завода. Фото: Нацполиция

На месте подпольного завода. Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили изготовителя фальсифицированного кофе. Правоохранители установили личность организатора подпольного производства, местоположение мини-завода и каналы сбыта подделки.

"Как выяснилось, 45-летний львовянин устроил "предприятие" в собственном домохозяйстве на втором этаже дома, куда можно было попасть только с помощью лифта. Мощность мини-завода достигала около тысячи пачек кофе в сутки. Сбыт производился через подставных лиц и специальный "офис продаж", который устроил злоумышленник. Поддельный кофе реализовывался преимущественно на рынках и в небольших магазинчиках. Кроме того, работа с клиентами проводилась через Интернет", – сообщают в полиции.

Во время санкционированных обысков полицейские изъяли оборудование для производства и упаковки кофе, более 19 тыс. упаковок готовой продукции, почти 100 килограммов сырья, бумажную тару, а также 17 тыс. гривен, вырученных от незаконной деятельности.

Владельцы торгового знака подтвердили причинение им значительный ущерб в результате реализации фальсифицированного кофе.

Железнодорожный районный суд Львова признал виновным организатора незаконного производства по ч.1 ст.229 ("Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара").

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 тыс. 500 гривен.

Ранее мы писали, что во Львове разоблачили нелегальный мини-завод по производству поддельного кофе.

В Черновицкой области разоблачили банду "химиков", которые занимались  изготовлением фальсифицированного алкоголя под  видом напитков известных торговых марок.

Также мы писали, что покупая продукты, украинцы обычно обращают внимание на срок годности, а не на состав. Но производитель даже в списке ингредиентов может указать далеко не всю правду, а то и вообще сделать продукт совсем из других компонентов. Журналисты "Сегодня" выяснили, почему вредны заменители, и исследовали полки украинских магазинов, составив ТОП-5 продуктов, которые фальсифицируют чаще всего.
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Источник:

"Сегодня"

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