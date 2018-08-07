Во Львове наркодилер попытался подкупить полицейского

Во время санкционированного обыска в квартире львовянина работники полиции обнаружили метадон

Житель Львова, у которого при обыске работники полиции обнаружили наркотическое вещество, решил откупиться от уголовной ответственности. Он предложил полицейскому взятку в размере 1,5 тыс. долл. После передачи средств львовянина задержали. Об этом в Facebook сообщил Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

"Во Львовское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступило обращение начальника 1-го межрегионального отдела Управления противодействия наркопреступности ГУНП области. Подполковник полиции сообщил, что подозреваемый в совершении преступления предлагает ему неправомерную выгоду. После проверки было установлено, что к коррупционным действиям полицейского побуждает 62-летний житель Львова. Правоохранителям стало известно о факте сбыта мужчиной наркотических веществ... Во время санкционированного обыска в квартире львовянина работники полиции обнаружили метадон. Понимая, что избежать наказания не удастся, наркодилер попытался договориться с присутствовавшем на обыске должностным лицом УПН ГУНП, и предложил ему взятку", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту попытки подкупа полицейского следователи начали дополнительное уголовное производство по ст.3 ст.369 УК Украины. За подкуп должностного лица фигуранту грозит лишение свободы до 8 лет.

Напомним, глава Нацполиции Киева выступил за декриминализацию хранения наркотиков.

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