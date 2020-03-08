Во Львове нашли изрезанные тела двух женщин: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Во Львове в квартире на улице Антоновича нашли тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как написали в ведомстве, погибшими оказались жители квартиры – 57-летняя мать и 36-летняя дочь. На их телах эксперты обнаружили многочисленные колото-резаные раны.

Правоохранители просмотрели камеры наблюдения, опросили соседей и знакомых. Уже через несколько часов они обнаружили, что к преступлению может быть причастен 47-летний местный житель Львова.

Мужчину уже задержали, скоро суд изберет ему меру пресечения. Против него уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, под Винницей случайный прохожий на обочине грунтовой дороги возле лесополосы обнаружил тело мужчины без признаков жизни . Погибший не имел при себе никаких документов, однако вскоре удалось выяснить его личность – им оказался 36-летний гражданин России.

Кроме того, обезображенное тело женщины, без рук, ног и головы, нашли неподалеку от озера в Кривом Роге . На жуткую находку случайно наткнулся прохожий. Полдня водоем обследовали правоохранители и водолазы.

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