Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,95
31,76
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Западной Украины

Во Львове нашли мертвым молодого парня

Сегодня, 06:34

Тело мужчины пролежало в арендованной квартире несколько дней

Фото: 1news.zp.ua
Во Львове нашли мертвым молодого парня //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e9/624/5c45e9624e581.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e9/624/5c45e9624e581.jpg Запад Тело мужчины пролежало в арендованной квартире несколько дней

Во Львове в одной из квартир на улице Ботанической нашли тело 23-летнего парня без признаков жизни.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело без признаков жизни и насильственной смерти мужчины обнаружил хозяин квартиры, у которого он арендовал квартиру. Предварительно, мужчина умер несколько дней назад", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее во Львове возле ресторана "Старгород" по улице Римлянина был найден мертвым молодой человек. Как заявили друзья мужчины, его  избили охранники заведения.

Также сообщалось, что во Львове мертвого мужчинунашли на трамвайной остановке.

Кроме этого, возле Ровно среди поля было найдено полуобнаженное тело женщины с телесными повреждениями головы и многочисленными ушибами.

Еще мы писали, что в Сколевском районе Львовской области у дороги нашли мертвой молодую женщину. Тело обнаружено в сточной канаве,прямо у трассы Киев-Чоп.

квартира, тело, парень, Львовска область

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове нашли мертвым молодого парня". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области поезд смертельно травмировал мужчину

Вчера, 12:41

ЧП произошло в поселке Сколе на железнодорожном вокзале

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

Вчера, 07:26

Нейробиологи объяснили "эффект тоннеля", который видят многие люди перед смертью

В Киеве серийный вор-домушник обокрал квартиру, не открывая дверь

20 января, 13:58

От кражи пострадали жители Дарницкого района столицы

В столичной подземке умер мужчина

19 января, 15:21

Трагедия произошла на станции метро "Лукьяновская"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы