Во Львове нашли мертвым молодого парня

Тело мужчины пролежало в арендованной квартире несколько дней

Фото: 1news.zp.ua

Во Львове нашли мертвым молодого парня //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e9/624/5c45e9624e581.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e9/624/5c45e9624e581.jpg 2019-01-22T06:34:00+02:00 Запад Тело мужчины пролежало в арендованной квартире несколько дней

Во Львове в одной из квартир на улице Ботанической нашли тело 23-летнего парня без признаков жизни.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Тело без признаков жизни и насильственной смерти мужчины обнаружил хозяин квартиры, у которого он арендовал квартиру. Предварительно, мужчина умер несколько дней назад", – сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

Ранее во Львове возле ресторана "Старгород" по улице Римлянина был найден мертвым молодой человек. Как заявили друзья мужчины, его избили охранники заведения.

Также сообщалось, что во Львове мертвого мужчинунашли на трамвайной остановке.

Кроме этого, возле Ровно среди поля было найдено полуобнаженное тело женщины с телесными повреждениями головы и многочисленными ушибами.

Еще мы писали, что в Сколевском районе Львовской области у дороги нашли мертвой молодую женщину. Тело обнаружено в сточной канаве,прямо у трассы Киев-Чоп.

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